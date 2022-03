Ukraine : une membre d’association explique comment agir

Le "Vyshyvanka" est la chemise traditionnelle ukrainienne. Les hommes, ainsi que les femmes en portaient. Chaque région avait des couleurs et des symboles différents. C’était comme une carte familiale que l’on portait sur soi. Et Nathalie Chrin, la porte sur le plateau du 13H, ce vendredi pour avoir la force de parler des besoins des associations caritatives ukrainiennes. Le premier besoin est l’argent. Cela va leur permettre d’affréter des bus, des camions, etc. En effet, le couloir humanitaire n’est pas encore ouvert et les routes sont encore coupées, et il n’y a que des voitures personnelles qui arrivent à passer. Les médicaments sont tout aussi nécessaires. Donc, si l’on souhaite donner quelque chose, les médicaments et les produits d’hygiène sont à prioriser. Nathalie Chrin tient à préciser qu’il y a une différence entre réfugiés et déplacés. Les réfugiés, en général ne retournent pas chez eux. Et Les Ukrainiens veulent absolument rentrer chez eux une fois qu'ils seront en sécurité.