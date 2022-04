Ukrainiens : apprendre le français pour s'intégrer

Ils ont dû apprendre à vivre ensemble du jour au lendemain. Yulya Holyk et sa fille Victoria sont arrivées d'Ukraine en début mars. Grâce à une association, elles ont été accueillies dans la famille de Clarisse. Visiblement, le courant est bien passé. Yulya et Victoria ont traversé l'Europe pour fuir la guerre. Les premiers jours sur place ont été difficiles, ils ont tous dû s'adapter. Mais aujourd'hui, ils ont trouvé un équilibre. "On espère rentrer chez nous au plus vite et que tout redeviendra normal un jour", confie Yulya. Victoria est désormais scolarisée. Yulya, elle, se rend toutes les semaines à des cours de français animés par Maria, une Ukrainienne bénévole. Les grands élèves sont attentifs, soucieux d'apprendre une langue qui leur permettra de mieux s'intégrer. Certains voudraient maintenant chercher un travail pour s'occuper et devenir plus autonome, et surtout trouver leur place dans le pays, car personne ne sait à ce jour, quand ils pourront rentrer chez eux. TF1 | Reportage M. Giraud, S. Guerche