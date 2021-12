Un 31 décembre au soleil dans les Pyrénées-Atlantiques

Prendre son dernier petit-déjeuner de l'année en terrasse et au soleil, il n'en fallait pas plus pour se mettre à rêver d'horizon dégagé. "Dernier jour de l'année 2021, soleil magnifique, on est en terrasse, le bonheur total", "ça sera bien pour 2022 que le ciel viral soit dégagé. Il faut vivre d'espoir", lancent les clients. À Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques) ce vendredi matin, la plage aussi s'est rapidement remplie. Ambiance détendue, balade, pied dans l'eau, et même baignade pour certains. Difficile pour les vacanciers d'espérer plus belle journée. D'ailleurs, ceux qui ont le privilège de vivre ici savent apprécier. "J'ai l'espoir de pêcher un poisson pour le repas de ce soir. Et si ça ne mord pas, j'aurais quand même passé une belle matinée", confie un homme. "C'est vrai qu'il fait relativement beau au Pays basque mais là pour le coup, les températures sont vraiment exceptionnelles", ajoute-t-il. Le début d'année s'annonce aussi radieux avec du soleil et des températures printanières au moins jusqu'à dimanche. TF1 | Reportage H. Villatte, F. Thommen