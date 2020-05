Un 8 mai inédit à l'heure du confinement

Comme chaque année, le président de la République a célébré la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur les Champs-Élysées ce 8 mai. Mais en raison de la situation actuelle, la cérémonie a été minimaliste, sans public ni tribune officielle. Seuls quelques responsables militaires et politiques ont pu y assister. Il n'y a pas eu d'orchestre ni de revue des troupes. Chacun a strictement appliqué les gestes barrières.