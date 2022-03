Un abonnement pour découvrir les produits de la région Occitanie

C’est le genre de colis qui met en appétit. Tous les ingrédients pour réaliser un gâteau salé ariégeois à la Tomme des Pyrénées sont fournis dans une boîte livrée par La Poste. Camille Mézières aime cuisiner, alors on lui a offert un abonnement. Tous les mois dans sa boîte aux lettres, elle reçoit une nouvelle recette. "On découvre des produits de la région qu’on ne connaît pas forcément et qui sont toujours très qualitatifs et très bons", confie Camille. La découverte du mois, c’est le vin d’Ariège qui est assez souple. Thomas Piquemal est l’un des six vignerons que compte le département. Depuis dix ans, il cultive ses huit hectares de vigne au pied des Pyrénées. "On est sur des petites productions de niche sur un terroir un peu particulier et qui ne demande qu’à être développé", lance le producteur. Pour le producteur, la Box gourmande est un moyen de se faire connaître. Pour le consommateur, cet abonnement, qui coûte entre 36 et 40 euros par mois, est un voyage culinaire. Cette année, ce sont les treize départements d’Occitanie qui sont à l’honneur. TF1 | Reportage P. Michel, J.M Lucas, P. Mislanghe