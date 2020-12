Un accord en vue sur le Brexit : qu'en pensent les pêcheurs français ?

Laurent Merlin est à la tête d'un fileyeur à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Il réalise 80% de sa pêche dans les eaux britanniques. Alors pour lui, l'annonce d'un accord imminent entre l'Union européenne et le Royaume-Uni à quelques jours du Brexit est un grand soulagement. Cela met fin à plusieurs mois d'incertitude. Mais les contours de cet accord ne sont pas encore connus. Ce qui est sûr c'est que les pêcheurs français vont devoir diminuer leur prise dans les eaux britanniques. Pourtant, sur la Côte d'Opale, 75% des captures en dépendent. Les pêcheurs vont devoir se rabattre sur les eaux françaises où les ressources sont moins importantes. Par ailleurs, les quotas des pêches par espèces seront scrutés à la loupe. Et s'ils diminuent, certains poissons pourraient se faire plus rares sur nos étals. Les prix pourraient aussi augmenter. Même conciliant, cet accord entraînerait de lourdes pertes de revenus pour les 800 familles qui dépendent de la pêche à Boulogne-sur-Mer. Leurs représentants réclament des compensations financières à l'Union européenne.