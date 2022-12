Un accueil triomphal à Buenos Aires

Qui d'autre que lui pour sortir en premier de l'avion. Il est trois heures du matin à Buenos Aires, Lionel Messi, capitaine et quasi demi-dieu rapporte enfin la Coupe du Monde en terre argentine. A bord d'un bus impérial, les joueurs prennent la mesure du bonheur qu'ils donnent. En pleine nuit, et alors qu'un jour férié a été décrété, des supporters en transe attendent fiévreusement le bus comme nous le décrit notre envoyé spécial : "certains vont passer la nuit ici pour espérer voir leurs joueurs, ils iront ensuite au centre de Buenos Aires où les joueurs présenteront la Coupe du Monde, et comme vous le voyez, ils sont surmotivés et surexcités juste pour espérer voir passer ce bus". C'est le début d'une communion nationale qui va se prolonger d'ici quelques heures place de l'Obélisque où plus d'un millions d'Argentins sont déjà là. Trente-six ans après le dernier sacre mondial de l'Argentine, un pays tout entier est bien décidé à fêter l’apothéose d'une équipe entrée dans la légende. TF1 | Reportage H. Dreyfus, I. Bornacin, Q. Trigodet