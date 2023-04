Saint-Etienne : un aéroport... sans avion

Des comptoirs d'enregistrement déserts et un tarmac très silencieux. À l'aéroport Saint-Étienne Bhoutan, on se demande où sont passés les avions. À en croire les riverains, ils sont de plus en plus rares. S'il n'y a que très peu d'avions, c'est parce que depuis 2017, l'aéroport n'accueille plus aucun vol régulier de voyageurs. Utilisé ponctuellement pour le SAMU et l'aviation civile, il n'accueille plus que des jets privés pour des chefs d'entreprise ou des équipes de football. Déficitaire, l'établissement est pourtant subventionné par les collectivités locales. Son fonctionnement coûte chaque année près d'un million d'euros d'argent public. L'autre aberration, c'est que cet aéroport se situe à seulement une heure de celui de Lyon et à 1h19 de celui de Clermont-Ferrand. La directrice de l'établissement affirme pourtant qu'il est un outil indispensable pour le développement économique de la métropole. Grâce à la mobilisation des élus, l'aéroport va accueillir cette année deux vols charter ponctuels à destination de l'Espagne et de la Grèce. Parmi les futurs projets à l'étude, il y a aussi la création d'une école de pilotage et d'une zone d'activité pour des entreprises aéronautiques. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys