Un agent tué lors d'un contrôle fiscal

À Bullecourt, dans le Pas-de-Calais, un drame s'est déroulé lundi soir vers 18 heures. Le propriétaire de la maison, un brocanteur, reçoit la visite de deux agents du Fisc, venus vérifier sa comptabilité. C'est alors qu'il les séquestre et les ligote. L'un des deux agents, un homme de 43 ans, est découvert mort par les gendarmes, probablement suite à des coups de couteau. Sa collègue qui l'accompagnait est indemne, mais reste choquée. Quant au brocanteur, il se serait donné la mort par arme à feu. L'homme de 46 ans habitait la commune de Bullecourt depuis quatre ans. Il était divorcé et père de deux enfants. Le village de 230 habitants est sous le choc. Les habitants que nous croisons décrivent un homme serviable et sociable. Il était membre du comité des fêtes du village. La victime était inspecteur principal des Finances publiques à Aras. Mais pourquoi était-il accompagné d'une collègue pour ce contrôle ? En général, ces agents travaillent seuls, sauf dans des cas précis : technique, juridique, informatique, et quand il y a des dossiers sensibles, d'après Laurent Perrin, secrétaire de la Fédération des Finances CGT. Était-ce donc le cas du contrôle de ce lundi soir ? L'enquête devra le déterminer. L'an dernier, les syndicats ont recensé 50 agressions sur les agents du Fisc, dont près de 33 ont donné lieu à un arrêt de travail. TF1 | Reportage J. Cressens, M. Debut, Z. Ajili