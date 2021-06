Un agriculteur de Paca déclare sa flamme avec un cœur géant dans un champ

Certains écrivent une carte avec quelques mots doux, d'autres envoient des fleurs en bouquet. Pour dire ses sentiments à ses proches, Arnaud, lui, a vu plus grand : un champ de coquelicots. "Je me suis dit... si je dessinais quelque chose dedans ?", relate-t-il. Le cœur de l'agriculteur, vu du ciel, a été immortalisé par une montgolfière de passage. Il lui aura fallu quelques piquets, une tondeuse et trente minutes à peine. "C'était juste un petit moment joyeux de la journée", lance-t-il. Pour ses enfants, ce cœur, c'est bien plus qu'un dessin grandeur nature. "C'était très émouvant. On a trouvé ça super sympa", affirment-ils. Arnaud a quitté son métier de conseil en systèmes d'information il y a six ans pour s'installer dans les Alpes-de-Haute-Provence avec sa famille. Bientôt, il faudra récolter des coquelicots, mais le sourire de Laurence, sa femme, va rester. "C'était magique", confie-t-elle. La flamme qui se façonne et qui s'entretient, c'est peut-être la clé d'un couple qui perdure.