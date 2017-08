Un agriculteur se voit refuser la vente de 10 tonnes de courgettes à cause de leur apparence  

En plus de subir des normes d’hygiène parfois contraignantes, les fruits et légumes doivent aussi avoir une apparence appétissante et obéir à certains critères esthétiques. Un producteur du Tarn-et-Garonne en a fait les frais lorsque 10 tonnes de ses courgettes ont été refusées par son acheteur à cause de leur apparence. Grâce aux réseaux sociaux, un formidable élan de solidarité s’est créé pour racheter les légumes et éviter le gaspillage.