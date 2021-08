Pas-de-Calais : cet agriculteur fournit les associations

Antoine Helleboid est en pleine récolte de belles courgettes arrivées à maturité. On compte 350 kilos tout juste ramassés. Des dons comme celui-ci, Antoine en fait toutes les semaines. "C'est des produits qui sont frais. Avec Antoine ça se passe très bien, c'est des produits de qualité et ça fait des personnes heureuses", raconte René Hanscotte, responsable de la ramasse des Restos du cœur A 40 ans, Antoine est à la tête d'une exploitation de 52 hectares à Tilques. Pour ses légumes, il travaille principalement avec l'industrie agroalimentaire qui ne lui achète que les courgettes en dessous d'un certain calibre. "Je les mets de côté plutôt que de les jeter et je les destine aux associations", explique le maraîcher. Antoine fait partie de l'organisme Solaal, qui met en relation les producteurs et les associations d'aide alimentaire. Ne pas gâcher, ne pas jeter, c'est l'objectif. Il a d'ailleurs été l'un des tous premiers agriculteurs des Hauts-de-France à s'engager. Aussi ambassadeur de Solaal, Antoine a déjà entraîné une dizaine de producteurs dans son sillage. Sa solidarité est contagieuse et mérite bien un coup de chapeau et de projecteur.