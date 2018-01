Un agriculteur sur trois gagne moins de 350 euros par mois

Les agriculteurs souhaitent que l’État puisse préserver une agriculture raisonnable, rurale et familiale qui ne peut concurrencer les produits importés de l'étranger sans les mêmes normes sociales ou environnementales. A l'image de Denis Deffrenne, éleveur, et de Carlos Descamps, agriculteur et président de la Coordination Rurale du Nord, ils n'arrivent pas à vendre leurs productions au juste prix. Depuis 20 ans, le prix du kilo de viande n'a presque pas bougé alors que les produits reviennent de plus en plus chers aux consommateurs. C'est la grande distribution et les intermédiaires qui prennent le gros de la marge. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.