Un air d'automne flotte sur les marchés de Lorraine

C'est un bel automne qui s'est installé un peu partout sur le territoire. On le ressent particulièrement sur les marchés, notamment celui de Metz (Moselle). Ce mercredi matin, ce sont les légumes de saison que les clients sont venus chercher. Ils ont aussi délaissé le barbecue pour des plats plus consistants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 30/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.