Un air d'automne souffle à Rombas

La fraîcheur fait son retour à Rombas, en Moselle. Les températures sont descendues entre 12 à 14°C ce 5 septembre 2019. Sur le chemin de l'école, les enfants sont chaudement vêtus de leurs doudounes. Au marché, même si les fruits et légumes d'été dominent encore sur les étals, les clients ont décidé de passer aux plats d'automne. Les stands de vêtements, quant à eux, vont bientôt lancer leurs collections d'hiver. L'heure est alors à la liquidation. Quoi qu'il en soit, avant l'arrivée officielle de l'automne le 23 septembre 2019, les habitants auront encore l'occasion de profiter de la chaleur de l'été. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.