Un air de printemps en février

Elles n'ont pas hésité à sortir leur maillot de bain. Comme nous raconte cette femme : "Ça fait vraiment du bien, c'est extra-ordinaire ". Les vacanciers ont choisi de rester sur le sable. À 15° ce matin sur la plage de Saint-Jean-de-Luz (Pyrénées-Atlantiques), de quoi prendre quelques couleurs. Avec le soleil et le temps qui est excellent, ils vont même enlever leurs manteaux par la suite. Difficiles de croire que nous sommes en pleine vacance d'hiver. Une météo parfaite, pour se perdre dans les allées du marché. Ici les commerçantes nous proposent des fromages de brebis et des desserts juste à côté. En effet, cela fait craquer les passants. En terrasse, le printemps semble presque installé et cela inquiète presque ces vacancières venues de Marseil. " C'est plutôt alarmant à cette époque de l'année", "normalement, il fait un grand froid, c'est un petit peu inquiétant" disent-elles. Le soleil est attendu toute la journée. Le thermomètre pourrait frôler les 20 °C pour cet après-midi. TF1 | Reportage V. David, J. Dubois