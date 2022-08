Un air de vacances... et un parfum de rentrée

Certains font encore durer le plaisir, histoire de prolonger au maximum la parenthèse estivale. D’autres sont déjà ouverts ou n’ont jamais fermé durant l’été. Pour cette dernière semaine de vacances, les habitués de commerces de proximité sont de retour, des souvenirs pleins la tête. Curieuse ambiance dans les rues où l’on croise encore des visiteurs venus découvrir la capitale alsacienne. Les Strasbourgeois sont toujours en vacances, mais l’esprit est déjà accaparé par le retour à la réalité : "C’est triste de reprendre le travail. On n’est pas motivé" ; "On rétablit des horaires pour aller au lit, mais ça va". À Metz (Moselle), ce café rouvre à peine ses portes après la pause estivale. La première mise en place se fait avec un peu de vague à l’âme. Les habitués, eux, ont déjà retrouvé leur table de prédilection. Il reste dix jours avant de replonger complètement dans le grand bain de la rentrée. Alors, courage pour la reprise et bonnes vacances aux derniers chanceux. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings, V. Dietsch