Un air de vacances flotte à Cassis

La première semaine estivale s'annonce prometteuse au bord de la belle bleue, comme à Cassis (Bouches-du-Rhône). Certes, avec les mesures de distanciation, les emplacements sur le sable sont délimités. Mais cela n'empêche pas pour autant les premiers touristes de profiter du cadre et de la météo.