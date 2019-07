Un air de vacances flotte sur l'autoroute du Soleil

Ce 5 juillet 2019, l'heure est au départ en vacances. Sur l’autoroute du Soleil, du côté de Saint-Rambert-d'Albon, beaucoup de monde circulent. Pour ces premiers vacanciers, voyager est toujours un plaisir. Certains ont même quitté Paris à quatre heures du matin. Avec les brumisateurs déjà en marche et les animations, les stations-service sont prêtes à les accueillir. Elles se sont même réapprovisionnées en bouteilles d'eau, en papiers toilettes et en carburants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/07/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.