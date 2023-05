Un air de vacances sur la digue

La digue, c'est l'endroit le plus prisé de Dunkerque (Nord). Ce jeudi matin, ils sont nombreux à s'y promener. C'est le paradis des flâneurs et des sportifs. "Nous allons sur la plage faire un peu de marche nordique", confie un sportif. Le soleil est au rendez-vous. C'est comme un air de vacances pour Loïs et ses grands-parents. Après plus de cinq ans de travaux, la digue, chère au cœur des Dunkerquois, est flambant neuve. Elle est plus large de trois mètres et parée de nouvelles dalles. Frédéric est ravi, son carrousel aura du succès. Il y a plus d'espace aussi pour les piétons et les terrasses. Ce groupe d'habitués attend la fin des travaux avec impatience. "Dans la fin du mois de juin, c'est terminé, donc ça sera le paradis", rapporte une habituée. Ces amis ne sont pas les seuls à bénéficier de ce nouveau décor. Les cafés, les bistrots et les hôtels du bord de mer espèrent désormais plus de fréquentations. C'est un front de mer embelli pour une marche sous le soleil du Nord ou un tour de manège. TF1 | Reportage M. Debut, T. Chartier