Un air de vacances sur le canal de Bourgogne

Au bord du canal de Bourgogne, les vacanciers ont tous eu la même idée, naviguer sous un grand soleil. Des étrangers, mais aussi des gens du coin profitent des vacances pour redécouvrir leur région. Pour certains, c'est le plus beau canal du monde. Les randonneurs et les cyclistes, quant à eux, apprécient la balade en toute tranquillité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 10/07/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 10 juillet 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.