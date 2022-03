Un "air d'Enfoirés" pour les Restos du Coeur

Leur hymne a changé de mélodie, mais eux, sont toujours là pour donner de la voix. Leur fidélité se compte en décennie. Pendant quatre jours, ils ont répété et enregistré ensemble 22 tableaux sans se prendre au sérieux. "C’est un rendez-vous agréable de se retrouver, parce qu’il y a une vraie ambiance de camaraderie, une chaleur humaine", confirme Julien Clerc lors du spectacle. Garou, quant à lui, affirme que "c’est une opportunité de fou de pouvoir aider à ce point-là. C’est un plaisir égoïste de pouvoir aider parce que les Restos du cœur en ont vraiment besoin". "Ce que j’aime, c’est partager cette cause avec d’autres gens, c’est merveilleux !", annonce le violoniste Renaud Capuçon en parlant de ce bénévolat. Chacun s’aventure dans d’autres registres que le sien. Au programme, des rencontres inédites entre variétés et musiques classiques. Cette année encore, un concert unique et sans public sera diffusé ce vendredi soir. Les Restos du cœur comptent sur la vente de CD et de DVD pour tenir la promesse de Coluche. Chaque achat équivaut à 17 repas. TF1 | Reportage C. Auberger, R. Goichon, Q. Danjou