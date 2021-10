Un air d’été indien dans les rues de Sète

Pas un nuage à l’horizon pour voiler ce soleil d’automne. Ce mercredi matin, à Sète, on se laisse envelopper avec bonheur par la douceur de ses rayons. Un été indien qui fait oublier les fortes pluies de septembre et des mois de juillet et août en demi-teinte. Pendant que certains flânent au bord de l’eau, d’autres partent pour des heures plus sportives : marche nordique dans des conditions optimales. En effet, il n’y a pas de vent et il fait déjà 20 °C dans la matinée. Même sur l’eau, dans les canaux, pas besoin de beaucoup se couvrir. Dans l’association "Occitarame Sète", on apprend à ramer sur des barques traditionnelles. Aujourd’hui, ils partent en mer avec l’espoir de voir des dauphins. Juste à côté, les terrasses se remplissent. Pour cette Sétoise, il est indispensable de consacrer un quart d’heure chaque matin pour prendre son café avant d’aller travailler. Dans tous les cas, habitants et chanceux en vacances pourront encore profiter de soleil, ciel bleu et douceur jusqu’à lundi prochain.