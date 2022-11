Un air d'hiver ce matin

C’est la tenue de camouflage préférée de l’automne : le brouillard. À Dorlisheim (Bas-Rhin), des lettres géantes donnent un air hollywoodien aux vignobles, mais pour la température, on est loin de la Californie. Gabi et Danielle n’en ont cure. Elles ont six kilomètres à faire trois fois par semaine. À Molsheim, sur la place de l’Hôtel de Ville, tout le monde a sorti sa petite laine. La choucroute, quant à elle, exhale ses odeurs de viande fumée et de saucisse. Devant le four à bretzel, la chaleur est bienvenue. L’automne prend ses quartiers d’hiver. Sur l’étal de Marius Rosfelder, maraîcher à Valff, les légumes donnent le ton. Navets, potirons et pâtissons entrent dans la danse des soupes hivernales. Après cinq mois de chaleur, on croyait tous que ça allait durer. Comme l’affirme Marius, "on s’habitue plus vite à la douceur qu’au froid". Pourtant, ce ne sont pas tant les températures qui effraient les Alsaciens, ce serait plutôt l’humidité ambiante. Et aujourd’hui, le brouillard ne se lèvera pas. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, É. Schings