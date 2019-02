Un album en vue pour Jean-Baptiste Guégan, "la voix de Johnny Hallyday"

Jean-Baptiste Guégan est un artiste breton de 35 ans qui imite parfaitement, et ce, sans effort la voix de Johnny Hallyday. Encore méconnu il y a cinq ans, ce jeune homme connaît désormais un franc succès. Il sortira prochainement un album dont certains titres sont signés Michel Mallory, l'auteur-compositeur et grand ami du défunt chanteur. Il sera également en tournée dans 33 des plus grandes salles françaises. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/02/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.