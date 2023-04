Un an après, la fin des aides carburants

Ce vendredi matin à la pompe, vous étiez nombreux à être un peu désemparés. L'arrêt du chèque carburant marque la fin d'une longue période d'aide de l'État qui aura dépensé quasiment huit milliards d'euros en un an. Ces derniers mois, les aides ont évolué tout comme les prix. Au 1er avril 2022, le sans plomb 95 est à 1,78 euro le litre avec une première ristourne de quinze centimes. Au 1er septembre 2022, les prix baissent grâce à une seconde ristourne de 30 centimes par litre, soit 1,54 euro le litre. Depuis, les ristournes ont progressivement disparu, remplacé par un chèque. Depuis le 1er septembre 2022, les ristournes ont progressivement disparus, remplacées par un chèque. En six mois, les prix ont augmenté. C'est 1,84 euro le litre de sans plomb 95. Alors, pourquoi ce chèque s'arrête à son tour ? Récemment, le marché mondial du pétrole a ralenti et les prix à la pompe commencent à suivre. "Les prix à la pompe sont désormais relativement stables", rapporte Sophie Méritet, économiste. Pour les retardataires éligibles, ne tardez pas, la demande en ligne se fait en quelques minutes sur le site www.impots.gouv.fr et il existe aussi un numéro de téléphone. Vous avez encore jusqu'à ce soir minuit. TF1 | Reportage N. Robertson, É. Spertino, B. Rey