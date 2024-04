Un an après, le combat des sinistrés de la rue Tivoli

Des dizaines d'étais, un périmètre de sécurité et des pans de mur dévastés. Dans le quartier de la rue Tivoli, le temps semble s'être arrêté. Tout comme dans l'appartement d'Audrey Giraudon, situé juste à côté de l'un des deux immeubles effondrés. Il a fallu sécuriser le bâtiment et éventrer les plafonds pour installer ces poutres de renfort. Impossible d'habiter ici. Les indemnisations se font attendre, et les émotions, elles, restent vives. Une situation compliquée depuis cette tragique nuit du 8 au 9 avril 2023. Une explosion provoque la chute de deux immeubles. Huit personnes perdent la vie et 350 habitants sont évacués. Au total, une cinquantaine de famille n'ont toujours pas réintégré son logement. Cette mère et sa fille occupent un appart-hôtel depuis un an. Aujourd'hui, leur demande de logement social reste sans réponse, tout comme les interrogations des riverains sur l'origine de l'explosion. Si l'hypothèse d'une fuite de gaz a toujours été privilégiée, l'enquête est toujours en cours. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit