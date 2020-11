Un an après le séisme, des stigmates toujours présents au Teil

Ce mercredi matin à 11h52, la sirène a retenti à Teil. Il y a un an, la terre se mettait à trembler. Un séisme de 5,4 sur l'échelle de Richter a frappé la ville. De nombreux habitants se sont retrouvés sans logement mais par miracle, il n'y a pas eu de victimes. Aujourd'hui, la catastrophe est encore dans toutes les mémoires. Pour les habitants comme Ingrid, il sera difficile d'oublier. Elle fait partie des 1 000 sinistrés qui n'ont toujours pas pu regagner leur domicile car 600 habitations sont frappées d'arrêté de péril et les indemnisations des assurances tardent à venir. Pour sa part, le montant des réparations a été fixé à 2 000 euros mais les experts n'ont toujours pas donné leur accord. Mélasse, l'un des quartiers les plus touchés par le séisme, est devenu complètement désert. Pour le président du collectif des sinistrés, la lenteur des indemnisations est la conséquence d'une situation inédite. En tout, les dégâts sont estimés à 200 millions d'euros. Il faudra plus de dix ans pour reconstruire la ville du Teil.