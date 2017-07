PAIX - Le 26 juillet 2016, le père Hamel, prêtre auxiliaire de 85 ans, a été égorgé dans cette commune de la banlieue de Rouen alors qu'il célébrait une messe matinale pour cinq fidèles, trois religieuses et un couple d'octogénaires, Guy et Janine Coponet. Un an après, c’est un message d'amour et de paix qu’ils tiennent à délivrer.