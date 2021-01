Un an après, que donne le retour aux 90 km/h en Haute-Marne ?

Depuis janvier 2020, 800 nouveaux panneaux de limitation de vitesse ont été posés en Haute-Marne sur 750 kilomètres de routes départementales. Un an après, il est difficile de trouver un automobiliste qui regrette les 80 km/h sur ces grands axes du département. "Quand on roule à 80 km/h, on avait plus tendance à regarder à droite ou à gauche que quand on roule à 90 km/h où on est plus concentré", lance un conducteur. En effet, la seule difficulté est de ne pas oublier d'adapter sa vitesse dès qu'on quitte une route à 90 km/h. Pour les professionnels comme les ambulanciers qui parcourent plus de 50 000 kilomètres par an, il n'y a pas de gain de temps en roulant dix kilomètres plus vite. Mais les parcours sont toutefois plus fluides qu'avant. Avec la crise sanitaire en 2020, donc moins de circulation, il est difficile de tirer un bilan précis en matière de sécurité routière. Mais depuis trois ans, les chiffres des accidents restent à peu près équivalents. Aucun regret donc pour le Conseil départemental de la Haute-Marne d'avoir adapté 20% de ses routes.