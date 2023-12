Un an de bonus de réparation : pas si simple d’en bénéficier

C'est une expérience que l'on a tous vécu, un vieil objet devenu irréparable ou de l'électroménager trop cher à faire réparer. La situation n'est pas rare, et vous êtes nombreux à le regretter. Une habitante nous raconte : "J'avais un lave-vaisselle qui est tombé en panne. Le dépanneur est venu et a dit vaut mieux remplacer". Pour rendre la réparation plus rentable, l’État a mis en place un bonus il y a un an. C'est une compensation de quinze à une cinquantaine d'euros lorsque vous décidez de remettre en état un téléphone, une machine à laver ou un casque par exemple. Une bonne idée en théorie, mais en pratique, ce n'est pas si simple. Nous avons testé, il faut d'abord trouver un commerce agréé près de chez soi. Autre difficulté, les composants sont parfois trop chers pour inciter à la réparation. Nous avons essayé dans un magasin, on y assure que tout est réparable, mais il faut un certain savoir-faire. En un an, près de 165 000 réparations ont bénéficié du bonus. Le montant de celui-ci va même augmenter dans les prochains mois. TF1 | ReportageK. Gaignoux, K. Moreau, M. Briens