Un an de voyages SNCF gratuits : gare à cette arnaque

Alors que vous vous apprêtez à prendre le train pour les fêtes, vous avez peut-être reçu ce message : un jeu concours pour remporter un an de train gratuit. Attention aux apparences, il s’agit en fait d’une arnaque si réaliste que beaucoup de gens se font avoir. On découvre même des évaluations laissées par de faux profils, dans le but de vous faire tomber dans le panneau. La SNCF a rapidement alerté sa clientèle sur Internet : "Il s’agit d’une escroquerie. Nous vous demandons de ne pas ouvrir le lien et de ne pas le diffuser autour de vous". Mais que risque-t-on si on se fait avoir ? Méfiez-vous, car même si vous ne donnez pas vos coordonnées bancaires, d’autres données personnelles se trouvent sur votre téléphone. Il suffit que vous cliquiez sur un lien pour que les pirates y aient accès. Si vous recevez des offres en ligne, vérifiez toujours l’adresse Internet à l’origine du message. Si vous la trouvez suspecte, surtout, ne cliquez pas. Vous pouvez aussi vous renseigner directement auprès de la marque concernée. TF1 | Reportage L. Kebdani, K. Jinlack, W. Wuillemin