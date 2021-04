Un appel à témoins pour identifier les portraits de 16 inconnus exposés à Courtenay

Ils ont pris la pose il y a plus de 100 ans et se retrouvent exposés dans les vitrines des commerçants de Courtenay (Loiret). Une femme qui lit, un homme au chapeau, etc. Les habitants s'interrogent : qui sont ces personnages surgissant du passé ? Certains mènent l'enquête. Claudine a reconnu son grand-père. Une étrange aventure qui a commencé l'été dernier dans un ancien commerce. En faisant des travaux, Frédéric a découvert 40 plaques photographiques. Elles étaient restées enfouies au fond d'un placard. Des plaques sont abîmées, parfois cassées, mais Pascal Crosnier est parvenu à numériser les portraits. Plusieurs mois de travail pour se passionner de photos anciennes et l'envie de découvrir la vie de ces inconnus. Très vite, un mystère est levé. La photo de Marie-Thérèse et Louis, jeunes mariés, est vite reconnue par Lucette, leur nièce qui a 91 ans. Des souvenirs de famille reviennent. André, lui, voit cette exposition comme un hommage à leurs grands-parents. D'autres histoires restent à découvrir et Courtenay lance un avis de recherche pour identifier ces inconnus du siècle dernier.