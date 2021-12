Un arrêté municipal pour autoriser le Père Noël à survoler la commune

Dans cette ville bretonne, le Père Noël est sûr de ne pas se brûler la barbe. Pour cause, un arrêté municipal interdit les feux de cheminée le jour du réveillon. Le petit Baptiste comprend la mesure. Mais avec 5 °C à l'extérieur, Olivier, le papa, ne veut pas éteindre la seule source de chauffage. Dans tous les cas, le Père Noël trouvera bien un moyen d'entrer pour livrer les cadeaux. L'arrêté municipal stipule aussi qu'il faut dégager les voies d'accès au sapin et préparer une collation pour le vieil homme. Au total, huit articles ont été écrits par Ronan Loas, maire de Ploemeur, très inspiré pour protéger la magie de Noël dans la ville. "On a aussi rajouté que tous les grincheux ne soient pas autorisés à Ploemeur", rajoute-t-il. Les habitants, eux, sont amusés : "C'est une bonne idée, originale" ; "C'est rigolo, c'est pour sortir d'un contexte un peu morose". D'autres maires ont suivi cette voie. Plusieurs villes ont en effet publié leur propre arrêté municipal pour que le Père Noël puisse distribuer ses cadeaux et surtout faire plaisir aux enfants. TF1 | Reportage M. Pirckher, T. Lagoutte