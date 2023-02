Un astéroïde se désintègre dans le ciel normand

Le ciel s'illumine au-dessus de la Normandie à 3h59 minutes la nuit dernière. Les astronomes professionnels et amateurs avaient été prévenus quelques heures avant de l'arrivée de l'astéroïde. Thomas Petit, passionné d'astronomie, était prêt avec son téléphone. "Je m'y attendais parce que j'étais prévenu, mais j'ai dû quand même décrocher la bouche tellement c'était beau et impressionnant à voir", a-t-il témoigné. Tous ceux qui l'ont vu ont gardé des étoiles dans les yeux. Des blocs de minerais venus de l'espace tombent régulièrement sur Terre. La plupart sont très petits. Nous les appelons familièrement des étoiles filantes. Mais il est rare de pouvoir prédire l'heure et le lieu exact de leur chute, comme cette nuit. "Depuis quelques années maintenant, un certain nombre de pays ont des programmes de télescopes automatiques qui surveillent le ciel", explique Gilles Dawidowicz, vice-président de la Société astronomique de France. La plupart du temps, ces objets tombés de l'espace se désagrègent dans l'atmosphère. Parfois il reste des morceaux qui se révèlent dangereux, comme en Russie en 2013 : un météore avait blessé près d'un millier de personnes. L'astéroïde de cette nuit est tombée dans la mer, sans faire de dégât. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Stiti, X. Thoby