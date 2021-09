Un atelier jardinage pour soulager les aidants de malades d’Alzheimer dans le Calvados

Autour de cet atelier de Livarot-pays-d’Auge (Calvados), il y a des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Tous viennent ici un ou deux jours par semaine. Et c’est Isabelle Baumy qui s’occupe des activités. Jacques fait partie des apprentis jardiniers du journaliste. Il vient ici depuis deux mois. "Ça permet d’avoir le cerveau occupé. J’ai beaucoup de temps libre à la maison et je suis obligé de reconnaître que je m’ennuie", confie-t-il. Une journée par semaine coûte 55 euros par an aux familles. Cela permet surtout de donner du temps libre à ceux qui accompagnent les malades au quotidien. C'est le cas de Huguette, qui revient chercher son mari. Elle souligne, entre autres, l'importance d'avoir un peu de temps pour soi pour ne pas s'oublier. Lorsque les transports ne sont plus possibles, Isabelle se déplace à domicile. Et ce mardi, elle va s’occuper d’André. Pendant ce temps, sa femme, Geneviève, peut se changer les idées et faire ses courses sans s’inquiéter. Dans le pays, 900 000 personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer. Et chaque jour, 600 nouveaux cas sont diagnostiqués.