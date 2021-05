Un avant-goût de l'été dans le Gard

Imaginez les pelouses un peu plus jaunes et ça y est, on est en été. La chaleur est de retour à Nîmes. "On revit. Le moral est bon là et on va en profiter", a lancé une Nîmoise. Pour faire du sport dans la fraîcheur, il va falloir se lever plus tôt. Une habitante a pris son petit-déjeuner sur la terrasse et la chaleur est arrivée d'un coup sans prévenir. Beaucoup ont hâte de se prélasser, de se retrouver et de prendre des couleurs. Pointer le bout du nez vers le soleil ou se réfugier à l'ombre, à dix heures du matin, c'est déjà la question. Pour les parasols, ici, il y en a pour tous les goûts. Comme les terrasses sont les seuls endroits où l'on peut accueillir la clientèle, tous les matins, Pascal Derwel, gérant, regarde la météo pour toute la semaine. Et partout, les terrasses se remplissent. À Nîmes, il n'est pas question de parasol et encore moins de crème solaire. Certains espèrent que le soleil tape un peu plus. Un vœu qui sera exaucé, car il devra y faire 27 degrés ce jeudi après-midi.