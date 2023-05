Un avant-goût d'été

Surtout, ne vous fiez pas à cette paire de gants. Il est dix heures ce jeudi matin et il fait déjà 20 degrés. Pour sa journée de travail en plein soleil, cet ouvrier a choisi une fois encore de se relever les manches. "Il fait très bon. Bientôt le bermuda et on est pas mal", affirme-t-il. Mais inutile d’attendre demain pour apercevoir des bermudas. Aujourd’hui, le printemps a comme un air d’été : lunettes de soleil, robe à fleurs et tenue légère de rigueur. Lorsque le temps est beau, le moral est souvent tout autant : "Ça donne un peu plus d’énergie" ; "C’est génial ! Qu’est-ce que vous voulez de mieux ? Vous savez ce qui manque ? Un rosé et deux glaçons". Avec 25 degrés à midi, les parasols sont les bienvenus pour des terrasses prisés, tout comme le déjeuner sur l’herbe : "Ça fait plaisir" ; "On est dans un endroit où on a de l’herbe, du calme. On est trop bien avec des potes, des gens qu’on aime". Alors, évidemment, on se sent bien. Alors autant en profiter, car des orages sont attendus ce week-end. TF1 | Reportage G. Frixon, C. Olive