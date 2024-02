Un avion se crashe sur une autoroute

L'autoroute est chargée. Impossible pour ce jet privé de s'y poser en urgence. Le pilote décide de terminer sa course sur le bas-côté. Cinq personnes se trouvent à bord de l'appareil. Malgré la violence du choc, trois d'entre elles sortent in extremis : le steward et deux rescapés. Un automobiliste a filmé ces images avant de leur porter secours. "L'avion a été complètement englouti par les flammes. Le carburant brûlait. Alors à ce moment-là, j'ai couru pour essayer de les aider", rapporte-t-il. Le pilote et le copilote sont décédés. Juste avant le crash, ils préviennent la tour de contrôle pour tenter d'atterrir en urgence : "On est prêt à atterrir, mais on n'atteindra pas la piste. On a perdu les deux moteurs". L'avion a heurté une voiture. L'un des conducteurs est toujours hospitalisé. TF1 | Reportage L. Cloix