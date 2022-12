Un avion s’encastre dans une ligne à haute tension

Pris au piège comme dans une toile d’araignée. Dimanche, en début de soirée, un avion de tourisme est allé s’encastrer dans un pylône à haute tension à Comté de Montgomery, Maryland (États-Unis). Selon les témoins, le choc a été impressionnant. "J’ai vu deux gros flashes, et j’ai pensé que c’étaient juste des éclairs. Et puis j’ai vu tous ces camions de pompier passer", commente William Smouse, témoin du crash. L’opération de sauvetage, délicate, s’est déroulée à plus de 30 mètres du sol, à l’aide d’une immense grue. Les secouristes ont dû sécuriser le site avant d’intervenir. "Les équipes doivent monter jusqu’aux lignes. Elles doivent y mettre des pinces ou des câbles pour s’assurer qu’il n’y ait plus d’électricité statique ou de courant résiduel", explique Scott Goldstein, chef des pompiers. Le crash a eu lieu à quelques centaines de mètres d’un aéroport, et par un épais brouillard. Mais malgré la violence de la collision, les deux passagers, grièvement blessés, ont survécu. Suite à l’accident, plus de 120 000 foyers ont été privés d’électricité. Une enquête est en cours pour déterminer ses causes. TF1 | Reportage T. Misrachi, H. Massiot