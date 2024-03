Un bain d'eau chaude dans un lac gelé

Imaginez prendre le large, dans une baignoire flottante à 38 degrés, au milieu des eaux turquoise du lac de Brienz, avec vue sur les sommets enneigés. Le Hot Tug ou bain chaud est installé dans une barque qui maintient la température de l'eau à 38 degrés grâce au feu de bois, quelques bûches suffisent. Ces amis sont venus partager un moment de détente unique. Ce spa flottant peut accueillir jusqu'à sept personnes à bord. C'est parti pour une croisière d'une heure sur le lac. Le charme des traditions suisses n'est jamais vraiment très loin : "ça fait de la jolie petite vapeur et puis ça apporte un côté un peu authentique (...) c'est un peu comme à la maison, on se sent comme au coin du feu". Relaxés et au chaud, ou en immersion dans l'eau glacée pour sortir de sa zone de confort, certains n'hésitent pas à goûter l'eau du lac, seulement quatre petit degrés. De quoi stimuler son système immunitaire pendant quelques minutes avant de retrouver le réconfort du bain chaud. TF1 | Reportage N. Hadj Bouziane, I. Blonz