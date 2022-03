Un banc pour Gisèle, 101 ans, pour aller au marché

Il ne se passe pas une journée sans que Gisèle ne sorte faire des courses à pieds. À 101 ans, la doyenne de Merville-Franceville-Plage (Calvados) peut désormais faire une pause sur son chemin. Un banc a été spécialement installé pour elle, il porte son nom. Situé à mi-chemin entre son appartement et son magasin préféré, elle fait une pause à l'aller et au retour. Le temps de papoter avec ses amis et son neveu Pascal, si fier. "Ma tante Gisèle est une personne très bienveillante, donc on en reparlera encore d'elle, encore quelques années", nous affirme-t-il. C'est vrai qu'ici, tout le monde connaît Gisèle. Les habitants sont admiratifs. "Elle ne fait pas son âge. Monter deux étages pour aller chez elle et faire ses petites courses. Enfin, je trouve quand même que c'est beau.", nous confie une passante. Dans les petites communes, prendre soin des ainés et une priorité. Grâce au banc, Gisèle continuera à traverser le village tous les jours. Et ainsi répandre sa bonne humeur. TF1 | Reportage A. Lebranchu, X. Thoby