Un barrage à grand spectacle

Tracté par un simple câble, ce funiculaire grimpe au cœur de la forêt. Il se hisse sur 1 800 mètres d'altitude en seulement dix minutes. Accrochez-vous, la côte est impressionnante. Une prouesse dans les années 1920. Il transportait les ouvriers et le matériel lourd de la construction du barrage, bien loin du confort actuel. Le voyage continue à bord d'un train cette fois. Le rail est accroché à flanc de montagne avec d'un côté les parois rocheuses, de l'autre le vide. Le colosse de bétons apparaît enfin. Émosson est le deuxième plus grand barrage de Suisse. Le massif du Mont-Blanc et ses glaciers autour alimentent ses eaux cristallines. Un premier barrage est construit en 1920 par la compagnie de chemin de fer suisse. Mais dans les années 70, le pays a besoin de plus d'énergie. L'ouvrage est agrandi avec quelques négociations. Avec une dimension de 180 mètres de haut et 320 mètres de large, mieux vaut ne pas avoir le vertige pour s'attaquer à cette parabole de bétons. TF1 | Reportage M. Chaize, F. Marchand