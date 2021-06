Un bateau publicitaire fait des vagues en Côte d'Azur

Voir passer à l'horizon entre ciel bleu et mer azur un écran publicitaire de 32 mètres carrés, ce n'est pas du goût de tout le monde. "C'est moche et inutile", lance une femme. "C'est une pollution visuelle", confie une autre. Mais le bateau ne fait pas que diffuser des messages publicitaires, il récolte des déchets au fil de son parcours. "L'argent qu'on récupère va être utilisé en partie pour nettoyer la mer et la dépolluer", explique le cofondateur de Boatcom, Pascal Dorster. À part nettoyer la mer, s'ajoute la diffusion de messages informatifs sur les gestes barrières ou l'écologie. Certains sont conquis. "C'est propre, jolie, ça ramasse. C'est très bien pour la planète", affirme une femme. À l'exception de Fréjus et Saint-Mandrier-sur-Mer, 41 communes ont demandé à ce que ce bateau ne navigue pas le long de leurs côtes pour des raisons esthétiques et de sécurité. Mais elles ne peuvent pas l'interdire. La préfecture maritime a été saisie. Un vide juridique empêche pour l'instant toute action à l'encontre du bateau publicitaire.