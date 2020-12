Un beau manteau blanc sur les Pyrénées

Avec moins cinq degrés ce jeudi matin, la route devient glissante à L'Hospitalet-prés-l'Andorre (Ariège). Quelques centimètres de neige et une bonne couche de glace en dessous, ça ressemble à l'hiver. "On a du mal à marcher, à s'en faire au sol glissant", affirme une habitante. En trois jours, le village a changé de saison et le blanc s'est installé un peu partout. Dans les rues, sur les toits, dans les montagnes, aux alentours... le froid aussi prend place. Les habitants de L'Hospitalet-prés-l'Andorre se tiennent bien chauds à la maison. Il n'y a personne dans les ruelles, sauf quelques travailleurs. "Avec un tour de cou et un bonnet, quand on bouge, on n'a pas froid", affirment certains. Dans la bergerie de Paul Blazy, 120 bêtes ont été mises à l'abri depuis mercredi. Les brebis prennent soin de leurs derniers. Un agneau, lui, est né dehors, avant la tombée de la neige. Avec quelques flocons, il va encore neiger ce week-end sur l'Ariège.