Un beau week-end en perspective dans le sud

S'offrir le plaisir d'un bain de mer, c'est la meilleure façon de commencer la journée pour Yohann. "On est pas mal dans l'eau. Elle est bonne, elle est fraîche et pas trop de vent. On serait presque en été", se réjouit-il. En attendant les vacances d'été, il profite en famille d'un long week-end de quatre jours au Grau-du-Roi (Gard). Sa fille Cassie, elle, découvre la joie des premiers pâtés de sable avec une météo idéale. Avec 28 degrés sur le sable ce vendredi matin, la mer monte déjà à 22 degrés. Mais ce n'est pas suffisant pour tout le monde. Un peu plus loin, Lucie et Richard font parfois une petite pause en revenant du marché, face à la mer. Au bord du quai, des amis profitent de l'ambiance du port pour le café du matin. Avec cette température, certains craquent pour une glace, aussi bien petits et grands."Ça rafraîchit un petit peu car il fait chaud. Ça fait du bien", confie un passant. Le week-end s'annonce optimal et les températures devraient dépasser les 30 degrés. TF1 | Reportage A. Erhel, C. Arrigoni