Un bilan très mitigé pour la première semaine de soldes à Chartres

Dans un magasin de prêt-à-porter féminin à Chartres (Eure-et-Loir), les chiffres ne sont pas bons. Il y a eu 15% de vente en moins pour la première semaine des soldes par rapport à 2019. Une situation qui a beaucoup surpris la gérante. Comment expliquer ces chiffres ? Dans un magasin à Chartres comme dans tant d'autres, on a fait des promotions lors du déconfinement pour liquider les stocks. Des rabais il y en a eu toute l'année comme nous le confie une cliente. "On attend plus vraiment les soldes", a-t-elle expliqué. Pourtant, dans les rues de Chartres, nous avons tout de même croisé des dizaines de sacs remplis des achats du jour, mais pas question de faire des folies. "Après tous ces mois de diète, on se lâche un petit peu, mais pas à outrance", confie une passante. Ensuite, il y a aussi la météo. Ces derniers jours, il n'a pas fait très beau. Une vendeuse de chapeau le sait très bien. Enfin, période de soldes ou pas, la concurrence toujours plus féroce du commerce en ligne n'aide pas les petites boutiques du centre-ville à retrouver des couleurs.