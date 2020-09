Un bistrot de village menacé de fermeture en Alsace

Si dans les années 60, on comptait près de 600 000 cafés dans le pays, à présent, il n'en reste plus que la moitié. Dans les villages, leur fermeture est un drame pour les habitants. Celui d'Eschau, ouvert il y a plus de 120 ans, menace justement de fermer ses portes si aucune solution n'est trouvée d'ici février. En effet, le propriétaire des murs ne souhaite pas renouveler le bail d'exploitation. Pour les Escoviens, cet endroit, qui est un véritable lieu de vie, fait partie du patrimoine.