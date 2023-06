Un bistrot ou un zoo dans l'Ehpad !

C'est l'histoire d'un Ehpad où les résidents se croisaient et se parlaient à peine. Mais depuis le mois de mars, un bistrot transforme le hall d'accueil en place du village. Tout y est ! Même la tireuse à bière, rassurez-vous, sans alcool. Il n'en fallait pas plus pour faire illusion. Derrière le comptoir, Martine, aide-soignante et barmaid depuis l'ouverture de ce bistrot, presque comme les autres. Bien plus qu'un lieu de rencontre, ces boissons vendues à tout petit prix ont aussi une vertu thérapeutique. L'idée, c'est d'utiliser de l'argent, de faire travailler les fonctions cognitives. Michel et Mauricette, respectivement 74 ans et 83 ans, ont même trouvé l'amour, accoudés au comptoir. Depuis, c'est une affaire qui roule. Si un mariage est prévu, c'est au bistrot que la fête aura lieu. Dans un autre Ehpad, c'est le grand jour. Leur immense parc de quatre hectares va bientôt accueillir de nouveaux voisins un peu inattendus. Une douzaine d'animaux de la ferme, hébergés dans un refuge. Ce sont les résidents eux-mêmes, leur famille et le personnel de l'Ehpad qui devront en prendre soin. TF1 | Reportage A. Basar, B. Hacala, L. Lassalle