Un blockhaus et une rue menacent de s'effondrer

Au pied de la falaise d'Ault (Somme), un amas de roches s'est effondré. Il y a quelques jours, un pan de quinze mètres de long et d'un mètre de profondeur s'est décroché de la paroi. À l'origine de cet éboulement, la mer et les fortes pluies des derniers jours. L'eau infiltrée dans la roche aurait accéléré l'érosion de la falaise de craie. Des gros travaux menés sur la falaise pourraient aussi avoir fragilisé la paroi. Il y a un autre risque, un bunker de la Seconde Guerre mondiale menace à son tour de s'effondrer. Marcel Le Moigne, maire d'Ault, affirme que "si ce blockhaus devait tomber à la mer, ça pourrait entraîner la rue. Ce qui veut dire que les vingt maisons qui se trouvent au-dessus seront enclavées". Des fissures sont apparues sur la terre après l'éboulement, un périmètre de sécurité a été installé. Michel et Caroline sont inquiets, ils possèdent une résidence secondaire juste en face de la route. "On se demande de ce qu'on va devenir. Si la route est condamnée, il y aura d'énormes travaux à faire", déclarent-ils. La falaise s'effrite un peu plus chaque année. Si la route devient impraticable, la municipalité envisage de faire construire une seconde route dans les prochaines années. TF1 | Reportage M. Debut, G. Delobette